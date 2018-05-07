Правительство России, ушедшее в отставку 7 мая , будет продолжать действовать до сформирования нового кабинета министров. Соответствующий указ подписал в понедельник президент РФ Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации продолжать действовать до сформирования нового Правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

Ранее 7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ. После инаугурации правительство России ушло в отставку.