Ранее в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина.
Правительство России, ушедшее в отставку 7 мая, будет продолжать действовать до сформирования нового кабинета министров. Соответствующий указ подписал в понедельник президент РФ Владимир Путин.
«Правительству Российской Федерации продолжать действовать до сформирования нового Правительства Российской Федерации», — говорится в документе.
Ранее 7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ. После инаугурации правительство России ушло в отставку.
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