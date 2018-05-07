Ключевая задача на ближайшие годы — это уверенное повышение реальных доходов россиян, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства.



«В целом, наша ключевая задача на ближайшие годы — уверенное повышение реальных доходов граждан. И для этого сейчас есть хорошая база. Выросла общая устойчивость экономики, она справилась и с резким падением цен на нефть, и с попытками санкционного давления, и с колебаниями глобальной конъюнктуры. Действия правительства позволили преодолеть спад, обеспечить восстановление и оживление во многих секторах экономики. В целом экономика выходит на траекторию роста», — отметил он.