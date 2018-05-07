Величина прожиточного минимума на душу населения в России за I квартал 2018 года увеличилась до 10 038 рублей. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



«Установить… величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за первый квартал 2018 года на душу населения 10 038 рублей, для трудоспособного населения — 10 842 рубля, пенсионеров — 8269 рублей, детей — 9959 рублей», — отмечается в документе.

Величина прожиточного минимума за I квартал 2018 года по сравнению с IV кварталом 2017-го увеличилась на душу населения на 2,6%, для трудоспособного населения — на 2,5%, для пенсионеров — на 2,4%, для детей — на 3,7%.



Напомним, в России с 1 мая 2018 года уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) впервые сравнялся с прожиточным минимумом в 11 163 рубля.