Промсвязьбанк , который вскоре должен начать работу в качестве опорного банка российской оборонки, рассматривает возможность не раскрывать персональный состав органов управления. Такая мера может помочь защитить менеджмент банка от попадания под персональные санкции, пишет «Коммерсант».

Сейчас банки обязаны раскрывать на своем сайте информацию о квалификации и опыте работы членов совета директоров, правления, главного бухгалтера и его заместителя, руководителей и бухгалтеров филиалов. Кроме того, кредитные организации раскрывают конечных собственников. В случае выпуска публичных бумаг в ежеквартальных отчетах также указывается персональный состав правления эмитента.

Промсвязьбанк, который с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, был назначен опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Руководителем временной администрации банка назначен бывший глава Российского экспортного центра Петр Фрадков.

ЦБ уже разработал ряд мер, направленных на засекречивание информации о попавших под санкции лицах и о сделках, связанных с гособоронзаказом. В частности, один из проектов постановления разрешает не раскрывать акционеров, включенных в санкционные списки. Таким правом, судя по всему, уже воспользовался совладелец «Реновы» и «Русала» Виктор Вексельберг, который до попадания в санкционный список 6 апреля 2018 года фигурировал среди акционеров банка «Международный Финансовый Клуб» и Меткомбанка.

В конце 2017 года были внесены изменения в закон «О банках и банковской деятельности», которые наделяют правительство правом «определить случаи, при которых кредитные организации вправе не осуществлять раскрытие информации», подлежащей раскрытию в соответствии с этим законом. По мнению экспертов, именно эти поправки предоставляют Промсвязьбанку теоретическую возможность засекретить правление.