Объединенное кредитное бюро проанализировало кредитную активность российских регионов в I квартале 2018 года на основе информации от 600 кредиторов, передающих данные в бюро.

В ОКБ напомнили, что в общей сложности в январе — марте 2018 года было выдано 8,65 млн новых кредитов общим объемом свыше 1,59 трлн рублей. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 22%, при этом объемы кредитования увеличились на 53%. За аналогичный период 2017 года было выдано 7,1 млн кредитов на 1,04 трлн рублей.

По объемам кредитования традиционно лидирует Московский регион (Москва и Московская область), где заемщики взяли 861,23 тыс. кредитов на сумму более 284,13 млрд рублей. На втором месте по объемам выдачи — Санкт-Петербург и Ленинградская область: 361,26 тыс. кредитов на 98,06 млрд рублей. Замыкает тройку Краснодарский край с 317,16 тыс. кредитов на 51,58 млрд рублей. Также в десятку регионов с наибольшими объемами кредитования вошли Свердловская область, Татарстан, Башкирия, Ростовская, Челябинская, Самарская и Нижегородская области.

Лидером по динамике стал Татарстан, где объемы кредитования выросли по сравнению с прошлым годом на 55% (количество новых кредитов — на 16%). Самые низкие темпы роста отмечены в Нижегородской области, где объем выдачи увеличился на 33% в годовом отношении (количество новых кредитов — на 20%).

По выдаче кредитов наличными в тройку лидеров вошли столичный регион (532,4 тыс. кредитов на 129,83 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (218,45 тыс. кредитов на 42,19 млрд) и Краснодарский край (212,95 тыс. кредитов на 29,95 млрд). По средней сумме выданного кредита наличными лидирует столичный регион (почти 244 тыс. рублей), также в тройку входят Санкт-Петербург (193 тыс. рублей) и Краснодарский край (141 тыс.).

По динамике объемов кредитования в этом сегменте лидером стала Москва, где показатель вырос на 47%, при этом количество новых кредитов увеличилось на 31%. Высокие темпы роста объемов кредитования также отмечены в Татарстане (44%) и Башкирии (43%). Самые низкие темпы роста объемов кредитования зафиксированы в Нижегородской области — 16%. Санкт-Петербург и Татарстан возглавили список по динамике «среднего чека», который вырос на 40%.

В целом по РФ количество новых кредитов наличными выросло на 10%, при этом объем кредитования увеличился на 41%. В I квартале 2018 года было выдано 5,98 млн кредитов наличными на 829,48 млрд рублей против 5,44 млн кредитов на 589,88 млрд годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос на 28% — со 108 тыс. до 139 тыс. рублей.

По объемам ипотечного кредитования (учитываются ипотечные кредиты , по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счет клиентов в соответствующем месяце; в некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней) в тройке оказались Москва (29,05 тыс. кредитов на 102,04 млрд рублей), Санкт-Петербург (14,02 тыс. кредитов на 35,54 млрд) и Свердловская область (9,02 тыс. кредитов на 16,28 млрд). Лидерами по размеру «среднего чека» стали Москва (3,51 млн рублей), Санкт-Петербург (2,54 млн), Ханты-Мансийский автономный округ (2,29 млн).

Тройку лидеров по динамике объемов ипотечного кредитования возглавили ХМАО и Свердловская область, где этот показатель вырос на 82%, а количество новых кредитов — на 72% и 69% соответственно. Также значительные темпы роста объемов кредитования в сегменте ипотеки отмечены в Краснодарском крае (74%) и Татарстане (72%). Самые низкие темпы роста были в Москве и Санкт-Петербурге (по 54%). Наиболее значительный рост среднего размера ипотечного кредита отмечен в Самарской, Новосибирской областях, Красноярском крае (по 10%).

В целом по России количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в I квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 61%, денежные объемы кредитования — на 72%. В I квартале 2018 года было выдано 260,67 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 508,01 млрд рублей (год назад — 162,4 тыс. кредитов на 296,05 млрд). Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 7% — с 1,82 млн до 1,95 млн рублей.

Автокредиты наиболее активно выдавались в Москве (20,26 тыс. кредитов на 20,51 млрд рублей), Санкт-Петербурге (10,42 тыс. кредитов на 9,06 млрд) и Краснодарском крае (4,38 тыс. кредитов на 3,7 млрд). Самый высокий «средний чек» по автокредиту также характерен для Москвы (1 млн рублей), Санкт-Петербурга (870 тыс.) и Краснодарского края (847 тыс. рублей).

Самые высокие темпы роста объемов автокредитования отмечены в Свердловской области (39% при росте количества новых автокредитов на 34%), Краснодарском крае (34%) и Челябинской области (31%), самые низкие — в Татарстане (5% в годовом выражении). В Санкт-Петербурге зафиксирован самый значительный рост среднего размера нового автокредита — 9%.

В целом по стране количество новых автокредитов выросло на 16%, объемы выдачи увеличились на 23%. В I квартале текущего года было выдано 103,68 тыс. кредитов на 80,04 млрд рублей (годом ранее банки выдали 88,99 тыс. кредитов на 65,19 млрд). Средний размер нового автокредита вырос на 5% — с 733 тыс. до 772 тыс. рублей.

По объему кредитных карт в тройку лидеров по объему одобренных лимитов вошли Москва (278,17 тыс. карт с лимитом 31,43 млрд рублей), Санкт-Петербург (118,02 тыс. карт с лимитом 11,18 млрд) и Краснодарский край (93,42 тыс. карт на 6,87 млрд рублей). Самые высокие лимиты по кредитным картам получали заемщики Москвы (113 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (95 тыс.) и Свердловской области (74 тыс. рублей).

Самые высокие темпы роста одобренных карточных лимитов отмечены в Татарстане (135% при росте количества новых карт на 77%), Самарской области (130%) и Башкирии (117%). В Ростовской области отмечается самый значительный рост среднего лимита по карте — 36% за год.



В целом по РФ количество новых карт выросло на 66% в годовом отношении, а объемы одобренных лимитов — на 108%. За январь — март 2018 года было выдано 2,29 млн новых карт с общим лимитом 166,98 млрд рублей, годом ранее — 1,38 млн карт на 80,26 млрд рублей. Средний лимит по карте увеличился за год на 25% — с 58 тыс. до 73 тыс. рублей.

