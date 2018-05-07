Министерство строительства по поручению президента России Владимира Путина работает над снижением ипотечной ставки до 7—8% годовых, сообщили RNS в пресс-службе ведомства.

«Президентом страны поставлена задача выйти на показатель ипотечной ставки в 7—8%, Минстрой России работает над выполнением поставленной задачи», — сообщили RNS в пресс-службе.

В понедельник президент подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В частности, Путин поручил снизить ипотечную ставку минимум до 8%, нарастить объем строительства до 120 млн кв. м. в год, а также улучшить жилищные условия не менее 5 млн. семей ежегодно.