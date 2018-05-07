Министерство финансов РФ в период с 10 мая по 6 июня 2018 года закупит валюту на сумму 322,8 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина в понедельник.

Это рекордный объем покупки валюты с февраля 2017 года, когда Минфин начал проводить эти операции. Предыдущий максимум был зафиксирован в феврале этого года — 298,1 млрд рублей.

В сообщении министерства отмечается, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, в мае прогнозируется в размере 320,6 млрд рублей.

По итогам апреля «суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов» составило 2,2 млрд рублей.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 322,8 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 10 мая 2018 года по 6 июня 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

К совершению операций покупки иностранной валюты Минфином будет привлекаться Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного периода Центробанк будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня.