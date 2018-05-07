Банки, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и ломбарды будут обязаны присваивать уникальные идентификаторы всем действующим договорам (сделкам) с заемщиками, поручителями и принципалами и представлять их в бюро кредитных историй (БКИ). Соответствующий законопроект разработал и опубликовал для публичного обсуждения Минфин, пишет «Коммерсант».



По мнению авторов документа, новый код позволит упростить задачу по расчету показателя долговой нагрузки клиента, в том числе за счет исключения дублирования записей и «разрывов» в кредитной истории при смене паспорта или Ф. И. О. В ЦБ также отметили, что сквозной уникальный идентификатор сделки позволит повысить точность, достоверность и скорость обработки при определении совокупной задолженности гражданина.

В БКИ подтверждают наличие проблемы дублей в кредитных историях, но отмечают, что она не является масштабной.

«Она актуальна для банков-санаторов при переводе кредитов проблемных банков к себе или в случае объединения кредитных портфелей нескольких банков», — отмечает директор юридического департамента ОКБ Виктория Белых. По словам гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, дубли кредитных договоров возникают, как правило, в силу технических сбоев в IТ-системах кредиторов.

Участники рынка отмечают, что основным вопросом остается алгоритм определения и присвоения уникальных идентификаторов, поскольку именно от его сложности будут зависеть временные и финансовые затраты на техническую реализацию инициативы. В случае принятия закона в течение года кредиторы должны будут сформировать уникальные идентификаторы примерно для 300 млн открытых договоров.

Однако даже при успешной синхронизации всей информации проблему дублей вряд ли удастся решить, полагают эксперты. Такое нововведение не может привести к полному устранению технических сбоев и ошибок у финансовых организаций, в результате которых и возникают дубли договоров, говорит один из участников рынка. По его словам, для профессиональных участников рынка сейчас нет проблемы дедубликации данных, поэтому введение такого идентификатора для них — только лишняя головная боль.

Кроме того, одновременно потребуется корректировка списка источников формирования кредитных историй, которые будут обязаны присваивать новые идентификаторы, в противном случае инициатива окажется и вовсе бесполезной — кроме кредиторов информацию по обязательствам заемщиков в БКИ передают также коллекторы, поставщики жилищно-коммунальных услуг и иные организации, отмечает собеседник издания.