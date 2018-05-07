И.о. премьер-министра РФ Дмитрий Медведев предложил назначить Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства.

«Еще одна интересная идея, которая существует с учетом опыта и с учетом персональных характеристик в то же время, имея в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами. Есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он занялся вопросами строительства», — сказал Медведев в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» в Госдуме, передает ТАСС.