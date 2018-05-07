По словам Медведева, Козак «может заняться несколько иными вопросами, нежели те, которые он курирует сейчас».
Кандидат на пост премьера Дмитрий Медведев намерен предложить Дмитрия Козака на пост своего заместителя по вопросам энергетики и промышленности. Об этом он заявил на консультациях в Госдуме с парламентскими фракциями по вопросу своего утверждения во главе правительства, передает ТАСС.
«Я имею в виду кандидатуру Дмитрия Николаевича Козака, который, тем не менее, может заняться несколько иными вопросами, нежели те, которые он курирует сейчас. В частности, он мог бы заняться вопросами промышленности, потому что нужно периодически менять сферу деятельности, вопросами энергетики. И Дмитрий Николаевич имеет для этого достаточный опыт и достаточный авторитет в стране», — сказал Медведев.
Оценить:
Нет комментариев