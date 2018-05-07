Кандидат на пост премьера Дмитрий Медведев намерен предложить Дмитрия Козака на пост своего заместителя по вопросам энергетики и промышленности. Об этом он заявил на консультациях в Госдуме с парламентскими фракциями по вопросу своего утверждения во главе правительства, передает ТАСС .

«Я имею в виду кандидатуру Дмитрия Николаевича Козака, который, тем не менее, может заняться несколько иными вопросами, нежели те, которые он курирует сейчас. В частности, он мог бы заняться вопросами промышленности, потому что нужно периодически менять сферу деятельности, вопросами энергетики. И Дмитрий Николаевич имеет для этого достаточный опыт и достаточный авторитет в стране», — сказал Медведев.