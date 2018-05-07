Процесс обусловлен ростом активности клиентов, все больше предпочитающих удаленные каналы обслуживания, главное преимущество которых не только удобство, но и более выгодные тарифы. По данным ЦБ РФ, количество рублевых счетов с дистанционным доступом, по которым проводились платежи с использованием карт, по сравнению с прошлогодним показателем увеличилось на 18% и к 1 январю 2018 года достигло около 198 млрд.

Согласно исследованию Markswebb Rank&Report, в 2016 году более 75% клиентов российских банков воспользовались дистанционным каналом обслуживания. ЮНИСТРИМ банк предлагает один из самых быстрых и простых сервисов по удаленному получению и обслуживанию банковских карт. Нужно всего лишь заполнить свои контактные данные на сайте или на странице банка ВКонтакте, после чего специалист call-центра свяжется с клиентом и оформит карту за несколько минут. Доставку карты банк осуществляет абсолютно бесплатно в удобное для клиента время и место. Дистанционное распространение карт уже доступно жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

Благодаря мобильному приложению, которым могут воспользоваться все держатели карт ЮНИСТРИМ, платежи и денежные переводы можно осуществить из любой точки мира.

«ЮНИСТРИМ банк в карточном бизнесе фокусируется на активном развитии дистанционного направления, исходя из реальных потребностях наших клиентов. Благодаря новым технологиям, клиент может сам выбрать максимально удобную форму общения с банком. Такой подход обеспечивает возможность превзойти ожидания клиентов и построить качественные и долгосрочные отношения», - говорит заместитель председателя Правления АО КБ «ЮНИСТРИМ» Надежда Кибальник.

Для удобства клиентов, ЮНИСТРИМ банк предлагает оформить бесконтактные карты, которые еще и помогут сэкономить деньги. По услуге cashback клиент получает обратно до 10% от потраченной суммы.