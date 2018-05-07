Госдума 8 мая планирует рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства РФ. Это подтвердил в понедельник ТАСС вице-спикер нижней палаты парламента, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев.

«Да, планируем уже завтра рассмотреть кандидатуру Медведева», — сказал он.

По его словам, уже 7 мая начнутся консультации кандидата с фракциями. «Сегодня будут консультации во фракциях, ЛДПР встретится с Медведевым в 18:00», — добавил Лебедев.