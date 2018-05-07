Денис Морозов освобожден от должности директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) от России. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.



На этот пост рекомендован его заместитель Сергей Веркашанский.

«В связи с освобождением Морозова Д. С. от обязанности директора от РФ в совете директоров ЕБРР согласиться с предложением управляющего от РФ в ЕБРР Орешкина М. С. о внесении в установленном порядке кандидатуры Веркашанского С. В. для избрания на пост директора от РФ в совете директоров ЕБРР», — говорится в документе.