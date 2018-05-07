Банк «Финсервис» обновил интернет-банк FinOnline и мобильное приложение FinMobile. Изменения сделали более удобным использование приложений и минимизировали вероятность ошибок при введении данных, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Первый блок изменений коснулся функционала системы дистанционного банковского обслуживания. Появился контроль введения ключа в поле УИН, что немаловажно, так как ключ включает длинный набор символов и ошибки при его введении достаточно часты. Был также добавлен контроль налоговых реквизитов, облегчающий проведение онлайн платежей. У клиентов банка появилась возможность увидеть причины отказа при проведении платежных операций, а карты, срок действия которых истек более 100 дней назад, теперь автоматически скрываются, не загромождая перечень счетов и карт», — говорится в релизе.

Кроме того, у пользователей появилась возможность подавать заявки на кредиты из интернет-банка FinOnline.