Проект приказа Роскомнадзора о правилах блокировки ресурсов «необоснованно расширяет полномочия» ведомства и требует переработки. К такому выводу пришла рабочая группа «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве РФ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на заключение экспертов.



Новая версия проекта приказа Роскомнадзора о «порядке идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа», опубликованную на regulation.gov.ru 23 апреля. По мнению экспертов, документ фактически наделяет ведомство возможностью заблокировать любой ресурс. В частности, Роскомнадзор получит право самостоятельно устанавливать сетевой адрес, доменное имя и указатель страницы, содержащие запрещенную информацию, «в случае выявления ошибок». Но это значит, что ведомство «получает и полностью заменяет функции органов, которые должны устанавливать факт отнесения информации к запрещенной», говорится в заключении рабочей группы.

Кроме того, сам порядок идентификации проект приказа не описывает, считают эксперты. Так, закон «Об информации» предусматривает создание и эксплуатацию Роскомнадзором Государственной информационной системы (ГИС) с перечнем ресурсов, доступ к которым ограничен. Но ГИС до сих пор нет. «Остается неясным, какая информация будет считаться «эталоном» и как без «эталонной информации» проводить идентификацию», — поясняется в заключении.

Неизвестно также, по каким критериям в ведомстве проверяют, соответствует ли информация на ресурсе той, которая стала основанием для блокировки: например, должна она быть тождественной или просто совпадать по смыслу.

Как сообщалось, в текущей версии приказа Роскомнадзор также предложил ввести новое основание для блокировки — решение суда по делу об административном правонарушении. Это могло понадобиться, чтобы легализовать блокировку миллионов IP-адресов в рамках борьбы с мессенджером Telegram, поясняли тогда опрошенные эксперты. В самом Роскомнадзоре настаивают, что приказ нужен, чтобы корректировать ошибки в решениях судов и других документах.

«На его основании специалисты будут вправе вносить в реестр правильный указатель интернет-ресурса. Иных целей приказ не преследует», — подчеркивают в Роскомнадзоре.

Заключение рабочей группы направлено в Роскомнадзор на имя руководителя ведомства Александра Жарова 3 мая. В Роскомнадзоре подтвердили, что заключение «получено и изучается». «Процедура общественного обсуждения и антикоррупционная экспертиза проекта приказа завершается 7 мая. Затем с учетом поступивших замечаний и предложений он будет скорректирован и вновь размещен на портале», — сообщили в пресс-службе ведомства, в очередной раз подчеркнув, что приказ не имеет «никакого отношения» к ситуации вокруг Telegram.