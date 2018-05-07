Россияне не будут отменять свои летние отпуска из-за падения курса рубля, они в целом привыкли к катаклизмам, считает генеральный директор компании MAYEL Travel Майя Котляр. Об этом она рассказала в интервью Инне Луневой в программе «Частное мнение» .



«Я считаю, что люди в целом привыкли к катаклизмам. И резкого скачка, как было в 2014 —2015 годах, нет. Люди не будут отменять свои летние отпуска, они устали за зиму. Они накопили деньги, все хотят уехать. Но, думаю, что будет некая смена приоритетов», — отметила она.

Представитель компании подчеркнула, что в связи с ослаблением рубля россияне будут сокращать дни отдыха или переметнутся в сторону более бюджетных направлений: из Евросоюза, еврозоны они перейдут в более доступную Турцию.