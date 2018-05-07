Совокупная чистая прибыль банков Татарстана в первом квартале 2018 года составила 2,18 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, суммарная прибыль кредитных организаций выросла на 1 млрд рублей или почти в 2 раза — с 1,18 млрд рублей на 1 апреля 2017 года.

Как сообщает TatCenter , в топ-5 по прибыли вошли «АК Барс» Банк, «Аверс», «Тимер Банк», «Девон-Кредит» и «Татсоцбанк». Самый динамичный прирост показателя в первом квартале продемонстрировал «АК Барс» Банк, финансовый результат которого улучшился на 461,8 млн рублей или на 272% – до 632 млн.

По словам экспертов, локальный кризис в Татарстане преодолен, кредитные организации работают в штатном режиме.