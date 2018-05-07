Обязательства Банка ВВБ (Севастополь), чья лицензия была отозвана 9 апреля текущего года, превышают величину его активов примерно на 5,574 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник в «Вестнике Банка России».

Так, активы банка на дату отзыва лицензии, согласно данным обследования, составляли около 6,723 млрд рублей, включая чистую ссудную задолженность на 4,117 млрд. Между тем в бухгалтерском балансе банка значатся показатели 10,975 млрд и 8,369 млрд рублей соответственно.

Обязательства банка достигают почти 12,297 млрд рублей. В том числе объем средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, составляет на отчетную дату около 1,111 млрд рублей; из этой суммы на вклады физлиц (включая индивидуальных предпринимателей) приходится порядка 590 млн. Основная статья — «прочие обязательства» с суммой около 11,132 млрд рублей.

Напомним, Центробанк 12 декабря 2017 года объявил о назначении в Банк ВВБ временной администрации и введении трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов «в связи с неустойчивым финансовым положением кредитной организации». Мораторий был продлен в марте 2018-го. Объясняя отзыв лицензии у банка 9 апреля, регулятор отмечал, что «деятельность руководства ПАО «Банк «ВВБ» привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов… Объективное отражение стоимости активов в отчетности ПАО «Банк «ВВБ» по результатам проведенного временной администрацией обследования финансового состояния банка привело к полной утрате его собственных средств (капитала)».

Агентство по страхованию вкладов после наступления страхового случая в отношении Банка ВВБ в декабре сообщало , что за компенсациями на сумму около 11,2 млрд рублей могут обратиться порядка 19 тыс. вкладчиков. Позднее уточнялось , что по состоянию на 12 февраля 2018-го выплаты примерно на 10,6 млрд рублей, или 93,6% суммы ответственности АСВ, получили 17 тыс. человек.



Газета «Коммерсант» в апреле писала, что Банку ВВБ до отзыва лицензии искали санатора, но безуспешно. На эту роль рассматривались крупнейшие игроки в Крыму — РНКБ и банк «Россия», однако каждый из них уже имеет санируемые банки.