Криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник вечером продолжает дешеветь, не достигнув ключевой отметки в 10 тыс. долларов, после того как глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет назвал криптовалюту «крысиным ядом», свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22:01 мск биткоин дешевел на 1,96%, до 9,39 тыс. долларов. На бирже Bitfinex эта криптовалюта снижалась в цене на 2,27%, до 9,38 тыс. долларов, на OKEx — на 2,35%, до 9,36 тыс. долларов. При этом на выходных биткоин поднимался до отметки в 9,95 тыс. долларов на некоторых биржах.

Альтернативные криптовалюты при этом также дешевеют: Ethereum — на 4,92%, до 746,57 доллара, Ripple — на 4,18%, до 0,83 доллара, Bitcoin Cash — на 5,46%, до 1,64 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 439,58 млрд долларов. На долю биткоина приходится около 36% всего рынка криптовалют.

В интервью американскому телеканалу CNBC Уоррен Баффет повторил свою мысль о том, что криптовалюты «плохо кончат», и добавил, что биткоин, — «это, возможно, крысиный яд, возведенный в квадрат». Он отметил, что спрос инвесторов — единственный фактор, который определяет стоимость биткоина, поэтому она является удобным инструментом в руках шарлатанов. Он также добавил, что рост стоимости биткоина продолжается за счет «мистики» вокруг криптовалют.

«Если вы чего-то не понимаете, ты вы становитесь более воодушевленными по этому поводу. Людям нравится спекулировать и рисковать на бирже», — добавил предприниматель, комментируя интерес к криптовалютам.

При этом, по мнению аналитика британской консалтинговой фирмы deVere Group Найджела Грина, чье мнение приводит агентство MarketWatch, Баффет может ошибаться. «Ничего нового в критике Баффета нет. Он критиковал криптовалюту последовательно. Но вот что основательно сбивает с толку, так это то, что двое крупнейших и успешнейших инвесторов в мире (Баффет и вице-председатель Berkshire Чарли Мангер. — Прим. ред.) не видят рыночную ценность некоторых криптовалют, — отмечает аналитик.