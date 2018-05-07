Банк «Россия» начал внедрение новой интернет-версии системы дистанционного банковского обслуживания для корпоративных клиентов BS-Client на платформе CORREQTS.

Как рассказали в банке, пользователям уже доступны следующие новые функции:

обмен электронными документами между учетной системой клиента (1С, SAP и др.) и банка с использованием модуля «Интеграционный «Клиент — банк», что дает возможность формирования и отправки в банк электронных документов в привычном интерфейсе учетной системы клиента;

отправка в банк заявления на установку неснижаемого остатка по счету с указанием любого номера счета для перечисления начисленных процентов.

Также подчеркивается, что в новой версии интернет-банка стал более интуитивно понятным интерфейс таких операций, как:

создание, редактирование и отправка в банк платежных документов;

направление в адрес банка писем и служебных документов;

просмотр сообщений из банка и выписок;

просмотр портфеля депозитов , оформление заявлений на открытие, закрытие, пополнение депозита, оформление заявлений на установление неснижаемого остатка.

На следующих этапах развития новой интернет-версии СДБО BS-Client на платформе CORREQTS банк предложит клиентам:

возможность автоматического обновления онлайн-остатков и выписок по счетам при входе клиента в систему ДБО в рамках услуги «Онлайн-баланс»;

экспресс-сервис проверки контрагентов;

подключение банковских услуг в системе ДБО с использованием нового сервиса «Электронный офис»;

текстовый чат для общения с сотрудниками банка в режиме реального времени (сервис «Чат с банком»);

возможность оповещать получателя средств по СМС и электронной почте;

возможность отправки реквизитов счета контрагентам по e-mail из интерфейса ДБО.

Информация о дате миграции данных и подключении к новой версии системы будет направлена каждому клиенту дополнительно по системе ДБО BS-Client. «Для комфортного перехода на новую версию СДБО BS-Client (CORREQTS) будет организована миграция данных из действующей версии системы «глубиной» один год, в том числе миграция ключей электронной подписи», — отмечается в сообщении банка «Россия».