Объединение принадлежащих банку «ФК Открытие» негосударственных пенсионных фондов (НПФ) — «ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ электроэнергетики и НПФ РГС — обойдется в 151 млн рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на презентацию пенсионной группы. Юридическое объединение НПФ завершится в III квартале 2018 года, а затраты могут окупиться уже в этом году.

Как следует из презентации, при фактическом объединении фондов уже во II квартале этого года экономия на операционных расходах в 2018—2019 годах должна составить 344 млн рублей. Прежде всего сэкономить планируется на членских взносах в Ассоциацию НПФ (на 79%) и расходах на рекламу и IT (на 60%). Траты на хозяйственные нужды, транспорт и безопасность сократятся почти в два раза. Объединение, по сути, не несет дополнительных расходов (помимо госпошлин за регистрацию устава, решения о выпуске ценных бумаг и т. п.), рассказал топ-менеджер одного из объединяемых НПФ «ФК Открытие».

«Основные ресурсы при объединении будут потрачены на синхронизацию бизнес-процессов и миграцию данных в единую систему без привлечения дополнительной экспертизы», — отмечает он. Согласно презентации, основной экономический эффект произойдет за счет исключения дублирующих функций, сокращения руководящих должностей, уменьшения расходов «за счет эффекта масштаба», а также перенесения части операционной деятельности в Тулу, здесь у НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» находится бэк-офис.

Фонды банка «ФК Открытие» объединяются по экономическим причинам, подтверждает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его словам, это позволит сэкономить на расходах и регуляторной нагрузке, а также и отсутствии необходимости поддерживать несколько лицензий ради одного общего бизнеса.

Действительно, основные затраты — на реструктуризацию инвестиционных портфелей фондов — уже взял на себя Банк России. В прошлом году он потратил на эти цели 42,9 млрд рублей. Не исключено, что оставшиеся неработающие активы (которые оцениваются в 5% от суммарной стоимости) будут переведены «на баланс банка, на базе которого будут консолидированы непрофильные активы группы». А это еще около 30 млрд рублей, которые также будет компенсировать ЦБ.

Данные презентации изданию подтвердил источник, близкий к фондам «ФК Открытие». Представитель пенсионного дивизиона заявил, что не будет комментировать документы, «содержащие коммерческую и банковскую тайну».