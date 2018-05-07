Американский инвестор Уоррен Баффетт назвал биткоин непродуктивным активом. Свое мнение он изложил в эфире канала CNBC, передает РБК .

По словам Баффетта, приобретая подобные активы, можно рассчитывать получить прибыль от следующего покупателя, потому что он уже предвкушает следующего. По словам инвестора, криптовалюты «так же плохи, как золото», в долгосрочной перспективе.

5 мая во время собрания акционеров возглавляемой им Berkshire Hathaway Баффетт заявил, что биткоин — это, «возможно, крысиный яд в квадрате».

В январе американский финансист Джордж Сорос назвал криптовалюты «пузырем, который не является стабильным средством накопления». Однако 7 апреля агентство Bloomberg узнало, что Soros Fund Management дал разрешение куратору направления макроинвестиций фонда Адаму Фишеру на вложения средств в биткоин и другие криптовалюты.