По словам инвестора, криптовалюты «так же плохи, как золото».
Американский инвестор Уоррен Баффетт назвал биткоин непродуктивным активом. Свое мнение он изложил в эфире канала CNBC, передает РБК.
По словам Баффетта, приобретая подобные активы, можно рассчитывать получить прибыль от следующего покупателя, потому что он уже предвкушает следующего. По словам инвестора, криптовалюты «так же плохи, как золото», в долгосрочной перспективе.
5 мая во время собрания акционеров возглавляемой им Berkshire Hathaway Баффетт заявил, что биткоин — это, «возможно, крысиный яд в квадрате».
В январе американский финансист Джордж Сорос назвал криптовалюты «пузырем, который не является стабильным средством накопления». Однако 7 апреля агентство Bloomberg узнало, что Soros Fund Management дал разрешение куратору направления макроинвестиций фонда Адаму Фишеру на вложения средств в биткоин и другие криптовалюты.
Нет комментариев