Если криптовалюту признают ценной бумагой, Ethereum Foundation обратится в суд, разбирательство займет несколько лет, предполагает Cointelegraph.
Финансовые регуляторы США начали пристально изучать Ethereum, вторую по рыночной капитализации после биткоина криптовалюту. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.
Комиссия по ценным бумагам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) 7 мая обсудят, считать ли Ethereum ценной бумагой. Регуляторы заинтересовались предпродажей токенов Eth в 2014 году, которая может классифицироваться как продажа ценных бумаг из-за того, что инвесторы, вероятно, купили токены в надежде на их дальнейшее подорожание.
Если криптовалюту признают ценной бумагой, Ethereum Foundation обратится в суд, разбирательство займет несколько лет, предполагает Cointelegraph. По мнению адвоката Дина Стейнбека, SEC не примет в ближайшее время окончательных решений относительно Ethereum, а CFTC скорее признает валюту товаром, как это было с биткоином в 2015 году.
Признание криптовалюты ценной бумагой негативно скажется на ее курсе. Биржам, торгующим Ethereum, придется пройти регистрацию в SEC, приостановив торги на время оформления лицензии.
Сооснователь Ethereum Foundation Джозеф Любин уверен, что этого не случится. По его словам, фонд провел большое количество консультаций с юристами по этому вопросу. Как утверждает Любин, Ethereum не попадает под классификацию ценных бумаг, которой руководствуется SEC.
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