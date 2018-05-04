Доходы, полученные от операций с криптовалютами в Азербайджане, подлежат налогообложению, заявил заместитель генерального директора департамента налоговой политики и стратегических исследований Министерства по налогам Азербайджана Ниджат Иманов, сообщает «Прайм» .

«Доходы от операций с криптовалютами в Азербайджане облагаются налогом. Это оформляется как налог на прибыль для юридических лиц и подоходный налог для физических лиц. Если кто-либо приобрел криптовалюту, а затем продал ее после того, как ее цена выросла, то эта сумма регистрируется как доход и должна быть привлечена к налогообложению», — сказал Иманов в ходе II Финансового и инвестиционного форума в Баку.