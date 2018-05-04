Главным следственным управлением Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении экс-предправления банка «Русский Финансовый Альянс» Ирины Сидоровой, обвиняемой по статье 172.1 Уголовного кодекса РФ (в фальсификации отчетности финансовой организации). Об этом сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 года Сидорова представляла в Банк России отчетность возглавляемой ею кредитной организации с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного из клиентов, исполнение которых было невозможно в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете банка.

Банк России в декабре 2016 года отозвал у АКБ «Русский Финансовый Альянс» лицензию на осуществление банковских операций. В дальнейшем регулятор направил в СК РФ заявление о фальсификации отчетности в банке.

«В ходе предварительного следствия были допрошены все работники банка, имевшие отношение к прохождению клиентских платежей и формированию отчетности, изъят и изучен значительный объем документов о деятельности АКБ «Русский Финансовый Альянс» и его отчетность, проведены экономическая и почерковедческие судебные экспертизы. В результате следователи СК России собрали достаточные данные, опровергающие версию обвиняемой о якобы законности ее действий», — отмечается в сообщении правоохранителей.



Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.