Защита совладельца Азиатско-Тихоокеанского Банка Андрея Вдовина обжаловала постановление Тверского суда Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заочного ареста по уголовному делу о хищении около 13 млн долларов, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

«Апелляционная жалоба назначена к рассмотрению в Московском городском суде на 21 мая», — уточнила Дзюрко.

Банкир обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Мотивируя ходатайство об аресте Вдовина, представитель следствия заявил, что обвиняемый в настоящий момент объявлен в федеральный и международный розыск. «Предпринимались попытки обеспечить явку Вдовина в органы следствия, которые не увенчались успехом. Было установлено, что он еще в прошлом году покинул территорию РФ и больше не возвращался», — отметил следователь в ходе заседания по избранию меры пресечения. По его словам, находясь на свободе, Вдовин может наладить контакт с неустановленными соучастниками преступления и выработать с ними общую позицию по противодействию следствию.

Адвокат обвиняемого Станислав Акимов подчеркнул, что инкриминируемое его подзащитному деяние должно быть квалифицировано как преступление, совершенное в сфере предпринимательской деятельности, и просил избрать для Вдовина любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Он также добавил, что постановление об объявлении банкира в федеральный розыск в настоящий момент обжаловано в судебном порядке.

Как пояснил РАПСИ Акимов, между компаниями «Ви Эм Эйч Уай Холдингс лтд» и «Ашайя инвестментс лтд» возник гражданско-правовой спор, вытекающий из договора займа, заключенного между сторонами. По его словам, спор связан исключительно с предпринимательской деятельностью двух юридических лиц и не имеет никакого отношения к Вдовину. «По данному спору в настоящее время идут гражданские процессы в судах Кипра, Латвии, России», — уточнил адвокат.