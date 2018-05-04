Блокировка клиентских операций банками в обход черных списков может перерасти в проблему, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

В пятницу газета «Коммерсант» сообщила, что механизм двухуровневой реабилитации клиентов, получивших отказ банка в обслуживании или проведении операции, для исключения их из черного списка обернулся сложностями.

Отказники стали обращаться в банки с запросами на исключение из списка, чтобы в итоге дойти до межведомственной комиссии, организованной при ЦБ. Банки же, чтобы сталкиваться с реабилитацией как можно реже, теперь предпочитают отказывать сразу, не доводя дело до официального включения в черный список через Росфинмониторинг.

«По оценкам ТПП, число настоящих отказов, то есть через Росфинмониторинг, составляет ничтожные доли процента от общего количества отказов. Иными словами, отказы на уровне банков могут вырасти в проблему», — утверждает Катырин.

По его словам, чтобы избежать подобных ситуаций, следует говорить о путях расширения и совершенствования реабилитационных процедур как со стороны банков, так и со стороны Росфинмониторинга. «Это, по нашему мнению, вполне достижимо», — уверен глава палаты.

Он также уточнил, что компании — члены ТПП на сегодняшний день не имеют негативного опыта, связанного с попаданием в черный список ненадежных клиентов. «Предприниматели к нам по такому вопросу не обращались», — сообщил Катырин.