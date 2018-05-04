Вахитовский районный суд Казани отложил старт процесса по делу о хищениях через программу «Лизинг-грант» из-за отсутствия нескольких защитников. Об этом сообщило татарстанское издание «Реальное время» , чей корреспондент был в зале суда.

Следующее заседание пройдет в период с 29 мая по 1 июня.

Хайдар Халиуллин попросил суд разрешить участвовать в процессе общественному наблюдателю — пресс-секретарю Ассоциации малого и среднего бизнеса Республики Татарстан Наилю Галееву. Судья сказал, что это обсудят на следующем заседании, когда все явятся.



Экс-глава Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдар Халиуллин, его супруга и еще два десятка фигурантов обвиняются в хищениях и попытках хищения бюджетных средств через татарстанскую программу поддержки предпринимателей «Лизинг-грант» на общую сумму около 40 млн рублей, а также в легализации похищенного.