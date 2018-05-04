Басманный суд Москвы до 10 августа продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего президента Роспромбанка Сергея Салогубова, обвиняемого в хищении 756 млн рублей, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

«Удовлетворить ходатайство следствия, продлить срок содержания под стражей Салогубова до 10 августа 2018 года», — постановила судья Евгения Николаева.

Обосновывая ходатайство о продлении ареста, представитель следствия заявила, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания Салогубову указанной меры пресечения, к настоящему моменту не отпали. «Причастность обвиняемого к преступлению подтверждается совокупностью имеющихся в материалах дела доказательств. Кроме того, Салогубов обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы», — отметила следователь.

Адвокат Салогубова просил избрать для своего подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста. По его словам, инкриминируемое экс-главе Роспромбанка преступление следует трактовать исключительно как преступление, совершенное в предпринимательской сфере. «За коммерческие преступления мера пресечения в виде ареста не предусмотрена", — подчеркнул защитник.

Сам Салогубов заявил, что не собирается скрываться от следствия, так как у него просрочен загранпаспорт и отсутствует недвижимость за рубежом. Он просил суд принять во внимание наличие у него троих несовершеннолетних детей, а также хронического заболевания легких, препятствующее нахождению в следственном изоляторе.