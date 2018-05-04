Социальная сеть для публичного обмена короткими сообщениями Twitter рекомендовала своим пользователям сменить пароли.

Как поясняется в сообщении , опубликованном компанией в четверг, 3 мая, при создании пользователями паролей система применяет технологию их шифровки, чтобы никто в компании их не видел. Недавно была обнаружена ошибка, из-за которой пароли хранились во внутренней системе в незашифрованном виде.

Ошибка уже исправлена, и внутреннее расследование не выявило признаков того, что кто-либо злоупотребил доступом к этим данным, заверили в соцсети.



Компания извинилась перед пользователями за инцидент и рекомендовала им в целях предосторожности сменить пароли там, где они применяются.