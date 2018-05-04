Кандидатура председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой рассматривается на пост вице-премьера в новом составе правительства, сообщили РБК два источника, близких к Кремлю, федеральный чиновник, источник в аппарате правительства и еще один собеседник, близкий к правительству.

Голикова может перейти на место вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует социальный блок правительства, рассказали источники. Собеседник, близкий к правительству, сказал РБК, что кандидатура Голиковой на место Голодец действительно «обсуждается всерьез». Однако окончательного решения, по его словам, пока нет. «Есть и другие кандидатуры», — добавил он.

Представитель Ольги Голодец отказался от комментариев. Официальный комментарий Счетной палаты на момент публикации получить не удалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не ответил на вопрос РБК, рассматривается ли кандидатура Голиковой на пост вице-премьера.

Татьяна Голикова начала карьеру в Минфине в 1990 году с должности экономиста, с 1999 по 2007 год она была заместителем министра финансов (в том числе первым заместителем в начале 2000-х). В 2007 году Голикова, отвечавшая в Минфине за бюджет, возглавила Минздравсоцразвития и до 2012 года занималась социальной политикой. Позднее ведомство было разделено на два министерства, которые возглавили заместители Голиковой: Максим Топилин стал министром труда и соцзащиты, Вероника Скворцова — министром здравоохранения.

После ухода из правительства Голикова занимала должность помощника президента Владимира Путина, а в 2013 году была назначена на пост председателя Счетной палаты. Голикова — «стопроцентный финансист» и скорее хотела бы курировать экономический блок в правительстве, отметил один из собеседников РБК.

Занимающая сейчас пост вице-премьера Ольга Голодец с 2002 по 2008 год возглавляла управление социальной политики и персонала «Норникеля», в 2008–2010 годах возглавляла совет директоров страховой компании «Согласие». В период с 2010 по 2012 год Голодец занимала должность заместителя мэра Москвы Сергея Собянина и курировала вопросы образования и здравоохранения. В мае 2012 года она перешла в правительство на пост вице-премьера, координирующего государственную политику в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, демографии и культуры.

Социальный блок при Голодец регулярно заявлял о разногласиях с финансово-экономическим блоком правительства. Например, соцблок не согласовал концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), из-за чего обсуждение новой пенсионной модели Минфина и ЦБ было отложено. С целью борьбы с бедностью Голодец выступала за введение элементов прогрессивной шкалы НДФЛ и освобождения от уплаты налога граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума, но изменение условий уплаты НДФЛ не поддержали Минфин и Минэкономразвития.