Налог на профессиональный доход для самозанятых граждан, который предлагает ввести Минфин России, призван помочь получить им официальный статус, а не увеличить поступления в бюджет. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Мы не преследуем цель собрать каких-то дополнительных налогов. Мы хотим, чтобы те предприниматели, которые работают в том числе без регистрации, без уплаты налогов, без участия в формировании своих социальных прав, могли очень простым методом регистрироваться, платить налог и, по сути дела, выполнять все обязательства гражданина, который работает», — сказал Силуанов.

Ранее замминистра финансов Илья Трунин сообщил журналистам, что Минфин предлагает ввести отдельный налог для самозанятых граждан — на профессиональный доход. Ставка налога может составить 3% для самозанятых, оказывающих услуги физическим лицам, и 6%, если услуги оказываются юридическим лицам. Такой налоговый режим будет действовать для самозанятых граждан с годовым доходом до 10 млн рублей. В пилотном режиме переход на налогообложение по предложенной схеме может начаться с 2019 года в нескольких российских регионах.

До конца 2018 года в России действуют налоговые каникулы для граждан, которые сами обеспечивают себе доход. От налогов освободили три категории самозанятых россиян: домработниц, сиделок и репетиторов. Этим категориям разрешили работать без регистрации юридического лица или получения статуса индивидуального предпринимателя.

Согласно действующему законодательству, самозанятые граждане к концу года должны будут определиться: они могут прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальными предпринимателями или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что в России порядка 15 млн самозанятых, за которых «не уплачиваются взносы, соответственно, не учитываются пенсионные права». По информации Минфина, количество самозанятых в России доходит до нескольких сотен тысяч человек.