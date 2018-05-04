Повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, будучи давно назревшей мерой, не решает проблемы работающих бедных. Такого мнения придерживается председатель партии «Справедливая Россия», руководитель ее фракции в Госдуме Сергей Миронов. С его точки зрения, необходимо переходить к более современной зарплатной сетке, основанной на почасовой оплате труда, говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Справедливой России».

Как напоминают «справедливороссы», с 1 мая минимальный размер оплаты труда в РФ сравнялся с уровнем прожиточного минимума для трудоспособного населения, составив 11 163 рубля. Уравнивание этих двух величин на протяжении многих лет регулярно анонсировалось и откладывалось правительством, напомнил Миронов. Фракция настаивала на скорейшем повышении МРОТ. Но решение увеличить этот минимум с 1 мая этого года, а не с 1 января 2019-го, как планировало правительство, было принято лишь после того, как соответствующий законопроект внес в Госдуму президент.

«Наша фракция, безусловно, поддержала увеличение МРОТ до прожиточного минимума. Это в принципе дикость, что у нас люди могли зарабатывать меньше, чем требуется для официально установленного «порога выживания», — отметил политик. — В то же время мы понимаем, что и на сумму 11 163 рубля в реальности прожить невозможно. То, что сейчас у нас работники той же бюджетной сферы не смогут получать меньше 11 тысяч, — да, это важно, для многих это реальное повышение. Но проблему работающих бедных эта мера кардинально не решает».

Представители «Справедливой России» настаивают на реализации своего программного предложения — о переходе к почасовой оплате труда с базовым тарифом и повышающими коэффициентами. Соответствующую инициативу фракция вносила в Госдуму в пакете «Справедливых законов» после парламентских выборов, однако думское большинство в феврале отклонило законопроект, указывают «справедливороссы».

«Почасовая оплата труда с базовым тарифом в 100 рублей уже увеличила бы минимальную месячную зарплату почти до 17 тысяч, — подчеркнул Миронов. — Кроме того, к базовому тарифу мы предлагаем применять три повышающих коэффициента: территориальный, отраслевой и профессиональный. В зависимости от квалификации сотрудника, сферы его деятельности, места работы. Реализация этой меры позволила бы гражданам получать на уровне тех же средних зарплат, которые декларируются сегодня, но только гарантированно, без всяких статистических манипуляций, сокращений, работы на две ставки».

В «Справедливой России» также отмечают, что повышение средних и минимальных зарплат в бюджетной сфере зачастую сопровождается процессами «оптимизации». Например, накануне увеличения МРОТ сообщалось о массовых сокращениях бюджетников в Алтайском крае, жалобы об этом поступали и в региональное отделение партии.



«Нам необходимо на законодательном уровне устанавливать современные параметры оплаты труда, в реальности повышать ее минимальный уровень. Только так, увеличивая платежеспособность граждан, мы сможем делать реальные шаги в борьбе с бедностью», — уверен Миронов.