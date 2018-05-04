Сбербанк 25 мая начнет размещать структурные облигации объемом 3 млрд рублей, следует из материалов кредитной организации.



«Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-SBER_PRT-42m-001Р-10R, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21 октября 2015 года)», — говорится в документе.

Срок погашения составит 1 274 дня.

Всего банк планирует разместить 3 млн облигаций с номинальной ценой 1 тыс. рублей.