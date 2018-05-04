Сбербанк присоединится к приоритетному проекту правительства Петербурга «Единая карта петербуржца». Об этом сообщил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо.

Меморандум о создании «Единой карты петербуржца» Центральный банк РФ и правительство Санкт-Петербурга подписали в 2016 году на Международном финансовом конгрессе, напоминают в Сбербанке.

Многофункциональная электронная карта на базе национальной платежной системы «Мир» будет иметь функционал платежного инструмента с рядом нефинансовых сервисов в сфере транспорта и здравоохранения.

«Единая карта петербуржца» — это гигантский шаг к всеобщей цифровизации, который учитывает массу потребностей горожан. Оформление и обслуживание карты будет бесплатным, а для того, чтобы получить ее, достаточно будет подать заявление в банк или обратиться к своему работодателю», — подчеркнул Виктор Вентимилла Алонсо.

На новую карту петербуржцы будут получать заработную плату и социальные выплаты. Дополнительные функции появятся на «Единой карте петербуржца» позднее. С 2019 года с ее помощью родители смогут контролировать, как ребенок посещает школу и питается в школьной столовой. Для студентов «Единая карта» сможет заменить студенческий билет и зачетную книжку.

Кроме того, как рассказал руководитель приоритетного проекта Санкт-Петербурга «Единая карта петербуржца», первый заместитель председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко, для владельцев «Единой карты петербуржца» откроется возможность получения скидок и бонусов в торгово-сервисных предприятиях за счет присоединения к программам лояльности. Также предполагается интеграция с приоритетным проектом Санкт-Петербурга «Электронное здравоохранение», в результате чего граждане смогут получать сведения о результатах лабораторных исследований в электронном виде и доступ к электронной медицинской карте.



Напомним, ВТБ совместно с комитетом по экономической политике и развитию Санкт-Петербурга представил 2 марта проект «Единой карты петербуржца». Позже стало известно, что выдача карт начнется летом этого года.