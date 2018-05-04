Президент России Владимир Путин может внести в Государственную думу кандидатуру премьер-министра сразу после инаугурации.

«Перед вновь вступившим в должность главой государства правительство слагает свои полномочия, — напомнил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. — Соответственно, с этого момента можно ожидать инициативы президента по внесению (в Госдуму) кандидатуры председателя правительства».

«Когда это точно будет, я не могу вам сказать, — добавил он. — Это исключительная прерогатива президента РФ».

Песков не стал отвечать на вопрос о том, сформировал ли уже президент структуру будущего правительства. В какой форме будет представлено решение Путина по кандидатуре премьера и структуре Кабмина, он также не уточнил, заметив: «Форма, конечно же, не будет менять сути».

Говоря о графике президента в эти дни, Песков сообщил, что 6 мая у Путина будет несколько рабочих мероприятий непубличного характера. 7 мая в 12:00 состоится церемония инаугурации президента. «После инаугурации запланировано несколько обычных внутренних встреч», — добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Путин, как после инаугурации 2012 года, играть 7 мая в хоккей в матче Ночной хоккейной лиги, пресс-секретарь заявил, что графиком НХЛ это не предусмотрено. Однако президент выйдет на лед в другой день «в обозримой перспективе», заверил представитель Кремля.

В свою очередь первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников сообщил ТАСС, что Госдума на пленарном заседании во вторник, 8 мая, может рассмотреть кандидатуру на пост премьер-министра РФ, если она будет внесена к этому времени президентом.

«8 мая планируется заседание Госдумы. В случае если к этому моменту президентом будет внесена кандидатура премьера, она может быть рассмотрена на этом заседании», — сказал Мельников.

Согласно Конституции РФ, «предложение о кандидатуре председателя правительства РФ вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного президента». Затем Госдуме отводится неделя на рассмотрение представленной кандидатуры.

Регламент Госдумы гласит, что в случае внесения кандидатуры премьера спикер палаты «незамедлительно извещает об этом депутатов». Представляет кандидатуру сам глава государства или его полномочный представитель в Госдуме.

Предполагается, что на соответствующем заседании «кандидат на должность председателя правительства представляет Госдуме программу основных направлений деятельности будущего правительства РФ». Перед обсуждением кандидатуры кандидат на должность главы Кабмина отвечает на вопросы депутатов в течение времени, определенного Госдумой, но не более 30 минут. После этого представители фракций «высказываются за выдвинутую кандидатуру или против нее».



В соответствии с регламентом, решение нижней палаты парламента о даче согласия на назначение председателя правительства «принимается по усмотрению Госдумы тайным голосованием путем подачи бюллетеней или с использованием электронной системы подсчета голосов либо открытым голосованием, если большинством голосов от общего числа депутатов такое решение будет принято». Согласие Госдумы на назначение председателя правительства считается полученным, если за предложенную кандидатуру проголосовало большинство от общего числа депутатов.