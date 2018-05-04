Общественная организация «Опора России» поддерживает инициативу Минфина по введению в РФ с 2019 года налога на самозанятых со ставкой 3%, но предлагает установить верхнюю границу доходов для обложения этим налогом на уровне 20 млн рублей в год. Об этом заявил РИА Новости глава организации Александр Калинин.

В четверг Минфин предложил ввести в РФ с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой 3% для самозанятых граждан: репетиторов, нянь, домработниц и прочих лиц, которые оказывают частные услуги, но сейчас в основном делают это нелегально. По мнению министерства, предельный размер доходов, который должен попадать под этот режим, — 10 млн рублей в год. Эта граница сейчас обсуждается.

«Мы поддерживаем данную инициативу… Остается только убедить в востребованности такого решения Минтруд. Считаем также приемлемым предлагаемый уровень налогообложения в 3%», — сказал Калинин.

«Важно определить уровень получаемого самозанятыми дохода, с которого будет уплачиваться налог. Вместо возможных 10 миллионов рублей считаем необходимым установить планку в 20 миллионов рублей», — продолжил собеседник агентства.

При этом, по словам Калинина, введение для самозанятых граждан ответственности за выплату страховых и пенсионных взносов было бы излишним, поскольку многие из них имеют другое постоянное место работы, где эти взносы за них платит работодатель.



В прошлом году власти РФ уже пытались легализовать самозанятых, предложив им налоговую амнистию, которая продлена до конца текущего года. Однако успеха она не имела: в ее рамках за весь прошедший период на налоговый учет встало меньше тысячи человек.