ЦБ установил официальные курсы валют с 5 мая. Курс доллара понизился на 28,48 копейки, составив 63,2012 рубля (63,486 рубля на 4 мая). Курс евро уменьшился на 48,69 копейки, до 75,6392 рубля (76,1261 рубля на 4 мая).



Российская валюта в четверг частично отыграла потери у иностранных валют, которые она понесла на низколиквидном рынке во время майских праздников, отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

«В первой половине торгов укреплению национальной валюты способствовали общее ослабление доллара и снижение доходности американских облигаций. Во второй половине торгов к предыдущим факторам добавилась дорожающая нефть», — комментирует эксперт. — Рубль частично компенсировала потери на фоне нисходящей коррекции по доллару и возвращения на рынок участников рынка после длительных выходных».

Никаких фундаментальных факторов за его укреплением не стоит, подчеркнул аналитик.

Рубль наряду с прочими валютами развивающихся рынков испытывает на себе давление на фоне укрепления доллара на глобальном рынке, продолжают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. «Аппетит к рисковым активам остается подавленным, поскольку достаточно сильные макроданные из США повышают рыночные ожидания более активных шагов со стороны ФРС», — уточняют эксперты.

Помимо этого, добавляют они, локально против рубля играет фактор «тонкого рынка», обусловленного майскими праздниками.

Высокая стоимость нефти не способствует укреплению рубля, добавляет начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков. По его прогнозу, доллар на следующей неделе может превысить отметку в 65 рублей.