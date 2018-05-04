Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 мая 2018 года составил 3 трлн 962 млрд 669,1 млн рублей, что эквивалентно 63 млрд 914,3 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Минфином в пятницу.

Как сообщалось ранее, на 1 апреля объем ФНБ составил 3 трлн 772 млрд 833,7 млн рублей (65 млрд 883,9 млн долларов). Таким образом, за месяц показатель вырос на 189 млрд 835,4 млн рублей, или на 5%.

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 декабря 2017 года по 30 апреля 2018 года была отрицательной — минус 67,9 млн долларов (4 млрд 208,3 млн рублей). Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 30 апреля составила 214 млрд 858,3 млн рублей.

При этом совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы в 2018 году равнялся 10 млрд 831,4 млн рублей, что эквивалентно 189,3 млн долларов.

Резервный фонд официально прекратил существование 1 февраля 2018 года.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, ФНБ по итогам 2018 года прибавит около 50 млрд долларов.