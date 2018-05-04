В начале 2018 года негосударственные пенсионные фонды (НПФ) заметно снизили привлечение новых клиентов. В I квартале было подано почти в пять раз меньше заявлений на смену страховщика, чем за аналогичный период 2017 года, свидетельствуют данные Пенсионного фонда России (ПФР). После того как канал подачи заявлений через удостоверяющие центры (УЦ) был перекрыт, фондам приходится принимать заявления на перевод пенсионных накоплений в «бумаге». Это неудобно ни НПФ, ни гражданам, пишет «Коммерсант».

За январь-март на переход из ПФР в НПФ было подано 32,1 тыс. заявлений (год назад — 237,1 тыс.), из одного НПФ в другой — 26 тыс. заявлений (93,4 тыс.). При этом вернуться в ПФР решили 13,5 тыс. человек, столько же, как и в начале прошлого года (12,5 тыс. человек).

В I квартале прошлого года основной формой подачи заявлений был электронный формат (УЦ, Единый портал госуслуг (ЕПГУ), электронный кабинет на сайте ПФР), на который пришлось 96% всех поданных заявлений. Оставшиеся «бумажные» заявления пришлись на тех граждан, кто решил вернуться в ПФР. В этом же году превалировал «бумажный» тип подачи. Через курьера или почтой заявления в ПФР направили 33,8 тыс. граждан, принесли их лично — 17,6 тыс. человек, в МФЦ обратились 4,3 тыс. застрахованных лиц.



Несмотря на то что многие НПФ активно тестируют электронный канал подачи заявлений (через ЕПГУ и сайт ПФР), в полную силу он так и не заработал, а его доля сократилась до 22,6%.

«На рынке царит апатия», — констатирует гендиректор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. Проблема подачи заявлений через электронный канал существует, но решить ее пытаются прежде всего квазигосударственные фонды. Впрочем, темпы подачи заявлений через ЕПГУ постепенно увеличиваются. «Этот рост говорит о том, что этот канал активно тестируется, а значит, возможно, в скором времени мы сможем наблюдать выход его в промышленное использование», — оптимистичен Околеснов.

