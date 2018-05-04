Злоумышленники все чаще стали использовать имена известных предпринимателей для того, чтобы продвигать свои мошеннические проекты. Британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон предупредил об опасности схем, которые распространяются в Интернете под его именем, сообщает РБК .

«Я несколько раз предупреждал людей о распространившихся в Интернете фейковых историях, связывающих меня со схемами быстрого обогащения и торговлей бинарными опционами, а также о поддельных страницах и вводящих в заблуждение объявлениях. Я действительно часто говорил о потенциальных преимуществах оригинального биткоина, но никогда не поддерживал и не рекламировал никаких схем для криптовалютного трейдинга», — сообщил Ричард Брэнсон.

Он отметил, что информация может выглядеть довольно правдоподобно. Мошенники зачастую владеют личной информацией о пользователях, о их месте работы или реальных фактах криптовалютных инвестиций.

«Для большей правдоподобности сайты злоумышленников нередко могут дублировать известные новостные агентства, а ссылки на них часто рекламируются в социальных сетях. Кроме того, скам-страницы вроде Bitcoin Trader, ставят себе лайки от имени знаменитостей, например, Билла Гейтса или меня», — отметил основатель Virgin Group.

Юристы корпорации ведут борьбу с мошенническими проектами, которые порочат честь компании. В прошлом году в судах были рассмотрены сотни подобных случаев. Virgin Group сотрудничает с полицией, чтобы помочь органам правопорядка закрыть каналы распространения ложной информации. «Мы советуем оставаться бдительными и проверять легитимность сайтов и учетных записей, с которых вы получаете ту или иную информацию. Сообщайте обо всех случаях выявленного вами мошенничества администраторам платформ», — добавил Ричард Брэнсон.

Глава корпорации еще в 2013 году заявлял, что «Virgin Galactic давно пора принимать биткоины в качестве оплаты за полеты». При этом Брэнсон огорчен отсутствием продвижения финансовых регуляторов в борьбе с мошенниками на рынке цифровых денег.