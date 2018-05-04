Основатель корпорации Virgin Group сообщил, что никогда не поддерживал и не рекламировал никаких схем для криптовалютного трейдинга. Он попросил сообщать «обо всех случаях выявленного мошенничества администраторам платформ».
Злоумышленники все чаще стали использовать имена известных предпринимателей для того, чтобы продвигать свои мошеннические проекты. Британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон предупредил об опасности схем, которые распространяются в Интернете под его именем, сообщает РБК.
«Я несколько раз предупреждал людей о распространившихся в Интернете фейковых историях, связывающих меня со схемами быстрого обогащения и торговлей бинарными опционами, а также о поддельных страницах и вводящих в заблуждение объявлениях. Я действительно часто говорил о потенциальных преимуществах оригинального биткоина, но никогда не поддерживал и не рекламировал никаких схем для криптовалютного трейдинга», — сообщил Ричард Брэнсон.
Он отметил, что информация может выглядеть довольно правдоподобно. Мошенники зачастую владеют личной информацией о пользователях, о их месте работы или реальных фактах криптовалютных инвестиций.
«Для большей правдоподобности сайты злоумышленников нередко могут дублировать известные новостные агентства, а ссылки на них часто рекламируются в социальных сетях. Кроме того, скам-страницы вроде Bitcoin Trader, ставят себе лайки от имени знаменитостей, например, Билла Гейтса или меня», — отметил основатель Virgin Group.
Юристы корпорации ведут борьбу с мошенническими проектами, которые порочат честь компании. В прошлом году в судах были рассмотрены сотни подобных случаев. Virgin Group сотрудничает с полицией, чтобы помочь органам правопорядка закрыть каналы распространения ложной информации. «Мы советуем оставаться бдительными и проверять легитимность сайтов и учетных записей, с которых вы получаете ту или иную информацию. Сообщайте обо всех случаях выявленного вами мошенничества администраторам платформ», — добавил Ричард Брэнсон.
Глава корпорации еще в 2013 году заявлял, что «Virgin Galactic давно пора принимать биткоины в качестве оплаты за полеты». При этом Брэнсон огорчен отсутствием продвижения финансовых регуляторов в борьбе с мошенниками на рынке цифровых денег.
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