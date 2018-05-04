Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу прибавил 20 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 63,22 рубля, курс евро повысился на 3 копейки, до 75,61 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта вновь отступает после значительного укрепления в четверг, когда ей удалось частично отыграть потери к иностранным валютам, понесенные во время майских праздников.

«В четверг по рублевым парам была нисходящая коррекция и их рост возобновится сегодня. Для пары USD/RUB внутридневная цель находится на отметке 63,7 рубля, EUR/RUB — 76,2 рубля», — комментирует аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

Сегодня, 4 мая в центре внимания валютных трейдеров находится отчет по занятости в США — он оказывает сильное влияние на динамику курса доллара. «Скорее всего, среднечасовая заработанная плата останется без изменений, коэффициент безработицы снизится на один базисный пункт до 4%, а новые рабочие места будут выше в апреле, чем в марте. На этом фоне доллар продолжит укрепление к евро и рублю», — комментирует главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.

Так же стоит следить за итогами торговых переговоров между Китаем и США, которые начались в пятницу. «Неудачные переговоры с США надавят на юань, а через укрепление доллара под давлением окажется рубль», — продолжает Антонов.

Кроме того, добавляет Веселов, наблюдается отток иностранной ликвидности с российского рынка: около 70 млн долларов в последние две торговые сессии.

«Причиной этому косвенно можно послужить приближение нового политического цикла в РФ: инаугурация президента РФ 7 мая и последующее формирование правительства. Это может вызвать очередную негативную реакцию в конгрессе США, что заставит инвесторов отдать предпочтение долларам в качестве страховки», — поясняет эксперт.