Холдинг Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета в I квартале этого года купил 75 млн акций Apple. Информацию об этом Баффет раскрыл в преддверии годового собрания акционеров Berkshire Hathaway, сообщает CNBC.

Таким образом, холдинг увеличил свой пакет в Apple, который включал по состоянию на конец 2017 года 165,3 млн акций.



Баффет назвал Apple «невероятной компанией» и отметил, что она зарабатывает почти вдвое больше следующей по прибыльности компании в США.