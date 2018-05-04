Ожидаем нейтрального открытия российского рынка на фоне разнонаправленной динамики фьючерсов на мировые фондовые индексы и MSCI развивающиеся рынки. При этом, особое внимание инвесторов будет сосредоточено на итогах торговых переговоров между США и Китаем, которые начались в пятницу, а также на статистике по рынку труда в США. Скорее всего, среднечасовая заработанная плата останется без изменений, коэффициент безработицы снизится на 1 б.п. до 4%, а новые рабочие места будут выше в апреле чем в марте. На этом фоне доллар продолжит укрепление к евро и рублю. Кроме того, мы видим отток иностранной ликвидности с российского рынка около $70 млн в последние две торговые сессии. Причиной этому косвенно можно послужить приближение нового политического цикла в РФ: инаугурация президента РФ 7 мая и последующее формирование правительства. Это может вызвать очередную негативную реакцию в Конгрессе США, что заставит инвесторов отдать предпочтение долларам в качестве страховки.