Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка по итогам 2017 года задекларировал доход в размере около 11,725 млн рублей. Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих, замещающих должности в Генеральной прокуратуре РФ, и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2017 года опубликованы на сайте ведомства.

Согласно данным сводки, супруга Юрия Чайки заработала в прошлом году 8,28 млн рублей.

Из документа следует, что супруге генпрокурора принадлежит половина квартиры площадью 203,6 кв. м на правах долевой собственности и нежилое помещение площадью 175,3 кв. м. У Юрия Чайки квартира площадью 203,6 кв. м находится в пользовании, при этом у него есть автомобиль «ГАЗ-13».



РИА Новости указывает, что доход генпрокурора за 2016 год составлял 9,275 млн рублей, а у его жены он был таким же, как и в 2017-м.

