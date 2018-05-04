В условиях снижения цен на энергоносители и сокращения доли населения трудоспособного возраста новым преимуществом российской экономики может стать качество человеческого капитала. Об этом говорится в докладе о мерах по его улучшению, подготовленном НИУ ВШЭ, пишут «Известия ». Эксперты предлагают провести реформы в сферах образования, здравоохранения и соцподдержки, а расходы на них увеличить на 1,56 трлн рублей (1,7% ВВП) к 2024 году.



В послании к Федеральному собранию президент ставил задачу по снижению уровня бедности в два раза: с 20 млн до 10 млн человек через шесть лет. Для этого эксперты предлагают выдавать пособие по бедности из средств материнского капитала всем семьям с доходами ниже прожиточного минимума. Мерой могли бы воспользоваться 2,7 млн семей с детьми, а численность бедных среди них сократилась бы на 9%, отмечается в докладе. Также до 1–2,5 тыс. рублей необходимо увеличить размер детских пособий для малоимущих семей.При этом пособие предлагается платить ежемесячно на каждого члена семьи, включая родителей. Реализация мер по борьбе с бедностью потребует из бюджета дополнительные 0,2% ВВП, подсчитали аналитики.

Для поддержки старшего поколения, в первую очередь, нужно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, отмечается в документе. Альтернатива — увеличение трансферта из бюджета Пенсионному фонду в размере 0,55% ВВП. В противном случае вырастет разрыв между средней пенсией и средней зарплатой по стране.

Средняя продолжительность жизни к концу следующего десятилетия должна увеличиться до 80 лет, заявил в послании президент. Сейчас она составляет 73 года. Для ее увеличения эксперты предлагают нарастить расходы на здравоохранение на 0,7% ВВП к 2024 году и на 1,8% ВВП — к 2035 году. Сейчас траты бюджета на здравоохранение составляют 3,2% ВВП.

В первую очередь предлагается сместить акценты в здравоохранении с выявления и лечения заболеваний на устранение предрасположенности к ним. Для этого необходимо создать новые медицинские технологии и внедрить инновационную модель оказания медицинской помощи. Особое внимание рекомендуется уделять популяризации здорового образа жизни. Нужно будет перейти и на другую систему финансирования здравоохранения: в частности, ввести частичную оплату медицинских услуг населением. Это усилит мотивацию медицинских организаций к повышению эффективности, отмечается в докладе.

В образовании предлагается ввести систему поддержки раннего развития, так называемый патронат, для всех детей с момента рождения и до трех лет. Такая система предполагает консультирование семей специалистами по детскому развитию. Необходима и новая система поддержки талантов: выдавать льготные образовательные кредиты с 50-процентным субсидированием стоимости обучения абитуриентам, получившим более 80 баллов из 100 по ЕГЭ. На реализацию мер в сфере образования до 2024 года придется нарастить расходы на 0,8% ВВП. Таким образом, расходы бюджета на образование вырастут с нынешних 3,6% ВВП до 4,4% к 2024 году.

Часть предложений легла в основу Стратегии социально-экономического развития России до 2024 года и с перспективой до 2035 года, подготовленной ЦСР, следует из доклада.