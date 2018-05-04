Сотрудники Twitter могли воспользоваться ошибкой в системе хранения паролей, скопировав и продав данные пользователей соцсети, считает директор проектного направления компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB Антон Фишман.

В четверг Twitter рекомендовал своим пользователям сменить пароли для входа в систему. Компания обнаружила ошибку, из-за которой пароли хранились незамаскированными во внутреннем журнале Twitter. В соцсети заверили, что ошибка уже исправлена и признаков проникновения в аккаунты не обнаружено.

«Скорее всего, это (ошибка. — Прим. РИА Новости) было сделано на этапе разработки приложения для отладки, а после функцию просто забыли отключить, что не может не удивлять: для корпорации уровня Twitter это критичная ошибка», — заявил РИА Новости Фишман.

По его мнению, уязвимыми данными могли воспользоваться сотрудники компании, которые могли скопировать пароли и попытаться продать их либо просто придержать для дальнейшей продажи. Эксперт рекомендовал сменить пароль не только в Twitter, но и в других сервисах, в которых использовался аналогичный пароль.



«Сама компания говорит, что следов компрометации не видит. Однако это не говорит о том, что после устранения ошибки пользователи Twitter в безопасности. Отследить, как именно и кем использовались данные о паролях, копировались ли они, достаточно сложно», — заметил эксперт.