Центр стратегических разработок (ЦСР) предлагает создать единую архитектуру государственной цифровой платформы и перевести все государственные услуги в электронную форму с системой удаленной биометрической идентификации. Основные предложения экспертов ЦСР приводятся в докладе «Государство как платформа», поступившем в редакцию Банки.ру.

«Целевой функцией реализации идеи «Государство как платформа» является благополучие граждан и содействие экономическому росту, основанному на внедрении технологий. В фокусе развертывания платформы находится гражданин в условиях новой цифровой реальности. Государство должно создать условия, которые помогут человеку раскрыть свои способности и сформировать комфортную и безопасную среду для его жизни и реализации потенциала, а также для создания и внедрения инновационных технологий», — отмечают авторы документа.

Для этого, по их мнению, необходимо создать единую государственную цифровую платформу, которая объединит множество ведомственных систем и станет основой для взаимодействия госслужащих, бизнеса и государства. Согласно идее, платформа должна быть основана на единой базе данных, и у каждого гражданина и организации появится свой «цифровой двойник». Эта платформа и послужит основой для формирования новой системы государственного управления.

В частности, все госуслуги должны быть переведены в электронную форму с системой удаленной биометрической идентификации. Взаимодействие в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности также должно стать цифровым. Помощником при выполнении рутинных операций будут решения в сфере искусственного интеллекта, а госслужащие смогут сфокусироваться на выводах.

В ЦСР полагают, что взаимодействие человека и государства изменится коренным образом. «Государство перейдет от предоставления единичных «точечных» сервисов при помощи государственных (ведомственных) информационных систем (ГИС) и баз данных к комплексному решению жизненных ситуаций человека, которое основано на едином массиве данных и алгоритмах работы с ними, совместно разработанными федеральными органами исполнительной власти. При этом благодаря использованию современных технологий данные граждан будут более эффективно защищены от несанкционированного доступа, а надежное резервирование предотвратит их утрату», — говорится в докладе.

Эксперты ЦСР объясняют, как реализация преобразований будет выглядеть на практике. «С момента идентификации в цифровой платформе информация об объекте начинает попадать в общий «океан данных», где возникнет его «цифровой двойник», который далее будет пополняться новыми данными. Со своей стороны, различные платформенные сервисы государства будут активно предлагать гражданину соответствующие услуги (налоги, соцобеспечение и пр.)», — отмечается в докладе.

Например, при рождении ребенка госсервисы автоматически обеспечат начисление на банковскую карту матери всех положенных выплат, направят по адресу проживания родителей свидетельство о рождении, проведут автоматическую коррекцию «электронного реестра жильцов» и запишут ребенка в детское дошкольное учреждение.



«Реализовать цифровую трансформацию, которую подразумевает переход к государству-платформе, достаточно сложно. Существующая система управления заинтересована в консервации своего текущего состояния на максимально долгий срок. Потому должен быть организован процесс развертывания и перехода от сложившихся методов управления к перспективным. Его необходимо координировать и поддерживать на самом высоком уровне — в том числе введя вице-премьера по цифровой трансформации, выступающего главным архитектором системы», — говорится в докладе.

Создание единой государственной цифровой платформы, по оценкам ЦСР, позволит снизить уровень затрат на общегосударственные расходы на 0,3% ВВП к 2024 году, обеспечит адресность господдержки, повысит скорость процессов и позволит осуществлять дистанционный контроль объектов контроля и надзора. Также снизятся административные издержки бизнеса, сократится нагрузка на компании по предоставлению отчетности. Кроме того, внедрение единой государственной цифровой платформы даст импульс развитию регионов: сократит разрыв в качестве управления между ними и центром, даст решающий толчок устранению «цифрового неравенства» и предоставит одинаковые возможности в использовании современных технологий.

