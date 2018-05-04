Численность сотрудников Банка России в первом полугодии 2018 года сократится на 3,2 тыс., или на 5,7%. Об этом говорится в годовом отчете регулятора за 2017-й.

«В ходе проведения организационно-штатных изменений численность работников Банка России в 2017 году увеличилась на 0,9 тыс. единиц, или на 2%, и составила 55,6 тыс. единиц. В первой половине 2018 года, с учетом принятых в 2017 году решений, численность сократится на 3,2 тыс. единиц, или на 5,7%», — отмечается в документе.

Как сообщала ранее зампред ЦБ Ольга Полякова, в рамках реформы банковского надзора Центробанк планирует сократить около 1,1—1,2 тыс. сотрудников этого блока по всей стране из работающих в нем порядка 2,5 тыс. человек.

В свою очередь зампред Банка России Руслан Вестеровский заявлял, что к концу 2019 года Центральный банк сократит численность сотрудников на 18% (до 43 тыс. человек) благодаря автоматизации и цифровизации процессов.