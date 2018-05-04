В 2019 году Центробанк переведет Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) — российский аналог SWIFT — на блокчейн, пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Банку России.

По его словам, СПФС переводят на блокчейн для максимальной защиты финансовых трансакций. Данные из распределенного реестра нельзя удалить, а информация автоматически обновляется у всех участников системы при каждом внесенном изменении, пояснил он.

По информации газеты, сейчас Банк России решает, какую именно платформу выбрать: собственную разработку на блокчейне или же существующую платформу Etherium для СПФС. В ЦБ изданию сообщили, что рассматривают различные варианты применения технологии распределенных реестров, в том числе и для передачи финансовых сообщений.

По словам экспертов, технология распределенных реестров поднимет уровень защиты СПФС и обеспечит максимальную прозрачность трансакций. В случае применении такого решения СПФС может стать даже надежнее, чем SWIFT, уверены эксперты. Это повысит интерес банков и компаний к российскому аналогу SWIFT.В результате к нему станут активнее подключаться новые участники.

В рабочем режиме СПФС запущена в декабре 2014 года. СПФС используется российскими банками и компаниями как в качестве резервного канала обмена финансовыми сообщениями и трансакциями, так и в качестве альтернативы SWIFT, когда это экономически обоснованно, указали в пресс-службе ЦБ. Сейчас стоимость одного сообщения через СПФС составляет около 1,5–2 рублей, тогда как тариф на передачу через SWIFT может варьироваться в районе 0,03–0,05 евро за сообщение.